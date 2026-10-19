झारखंड: त्योहारों में रेलवे की बड़ी राहत, सात ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच; देखें तारीखें और पूरी सूची

दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए अहम कदम उठाया है। रेलवे ने चक्रधरपुर, रांची और खड़गपुर रेल मंडलों से होकर गुजरने वाली कई प्रमुख लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर और थर्ड एसी कोच लगाने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 19 से 27 अक्तूबर के बीच अलग-अलग तिथियों में लागू होगी। अतिरिक्त कोच जुड़ने से यात्रियों के लिए सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी और टिकट कन्फर्म होने की संभावना बेहतर होगी। इससे त्योहारों के दौरान अपने घर लौटने या दूसरे शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मुंबई और पुरी जाने वाली ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच

दक्षिण पूर्व रेलवे के फैसले के तहत ट्रेन संख्या 18030 शालीमार-मुंबई एलटीटी कुर्ला एक्सप्रेस में 19 से 27 अक्तूबर तक एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगाया जाएगा। इसी तरह ट्रेन संख्या 12837 हावड़ा-पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भी 19 से 27 अक्तूबर तक एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ट्रेन संख्या 18039 शालीमार-पुरी एक्सप्रेस में 25 अक्तूबर को एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जुड़ने से मुंबई और पुरी की ओर जाने वाले यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। त्योहारों के दौरान इन मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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रांची-बनारस और शालीमार-भंजपुर एक्सप्रेस में भी बढ़ेंगी सीटें

रेलवे ने झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 18611 रांची-बनारस एक्सप्रेस में 19 और 20 अक्तूबर को एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने का फैसला किया है। वहीं, ट्रेन संख्या 18015 शालीमार-भंजपुर एक्सप्रेस में 19 से 22 अक्तूबर तक एक अतिरिक्त थ्री-टियर स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगने से लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना कर रहे यात्रियों को सीट मिलने का बेहतर अवसर मिल सकता है। इससे त्योहारों के दौरान यात्रा की योजना बना रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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जगदलपुर और यलहंका जाने वाली ट्रेनों में भी बदलाव

दक्षिण पूर्व रेलवे ने अन्य प्रमुख रेल मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाने की व्यवस्था की है। ट्रेन संख्या 18107 राउरकेला-जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में 21, 22, 24, 25 और 26 अक्तूबर को एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा।



इसके अलावा दक्षिण भारत की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 18063 सांतरागाछी-यलहंका एक्सप्रेस में 22 अक्तूबर को एक अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगाया जाएगा।रेलवे प्रशासन के इस फैसले का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करना और ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता बढ़ाना है। अतिरिक्त कोच लगने से यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बेहतर हो सकती है और त्योहारों के समय उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक बन सकेगी।