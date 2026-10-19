एसआईआर: झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज, नए मतदाताओं के पंजीकरण में रांची सबसे आगे

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, 16 अक्टूबर तक राज्यभर में नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 के 8,43,063 और मतदाता सूची में संशोधन या स्थानांतरण से संबंधित फॉर्म-8 के 5,35,865 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने पात्र नागरिकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन जमा करने की अपील की है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बुलेटिन के अनुसार, 16 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टियां कंप्यूटर प्रणाली में दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं, 17 अक्टूबर को एक ही दिन में विभिन्न श्रेणियों के हजारों नए आवेदनों को डिजिटाइज किया गया। इस दौरान फॉर्म-6 के 4,977, फॉर्म-7 के 359 और फॉर्म-8 के 2,230 आवेदन डिजिटाइज हुए। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं से संबंधित फॉर्म-6ए के तहत कोई नया आवेदन दर्ज नहीं हुआ।

निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और डिजिटाइजेशन की स्थिति दर्शाते हैं। इन आवेदनों को अभी अंतिम रूप से स्वीकृत या निरस्त नहीं किया गया है। आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

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राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला-वार आंकड़ों के अनुसार, नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े फॉर्म-6 के मामले में रांची सबसे आगे है। जिले में 83,528 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं। इसके बाद पलामू में 72,090, धनबाद में 69,809 और गिरिडीह में 67,811 आवेदन दर्ज किए गए हैं। मतदाता सूची में संशोधन, पते में बदलाव और स्थानांतरण से संबंधित फॉर्म-8 के मामलों में भी रांची पहले स्थान पर है। यहां 87,196 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं। गिरिडीह में 64,753 और हजारीबाग में 47,075 आवेदन दर्ज किए गए हैं।मतदाता सूची से अयोग्य, स्थानांतरित या मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। राज्यभर में इस श्रेणी के कुल 21,974 आवेदन दर्ज किए गए हैं। जिला-वार आंकड़ों में रांची 3,437 आवेदनों के साथ सबसे आगे है। गिरिडीह में 835 और धनबाद में 440 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं।निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, अप्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए फॉर्म-6ए, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। आयोग दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। ऐसे में पात्र नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन जमा करने की सलाह दी गई है।