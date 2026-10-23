झारखंड: मुड़मा जतरा मेले के कारण रांची विश्वविद्यालय ने बदली परीक्षा तिथि

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मांडर क्षेत्र में 27 और 28 अक्तूबर को मुड़मा जतरा मेले का आयोजन होना है। इस दौरान मेले में श्रद्धालुओं तथा स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। अत्यधिक भीड़ के कारण क्षेत्र में यातायात और आवागमन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। परीक्षार्थियों को होने वाली इस संभावित असुविधा को देखते हुए झारखंड छात्र मोर्चा के डॉ. अमन तिवारी और सचिव असद फेराज टिंकू ने विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षा तिथि बदलने का अनुरोध किया था। छात्र संगठन की इस मांग पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय ने 28 अक्तूबर की परीक्षा तिथि में संशोधन का निर्णय लिया।संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार चार वर्षीय यूजी सेमेस्टर चार की परीक्षा 26 अक्तूबर से छह नवंबर 2026 तक चलेगी। वहीं, सीबीसीएस यूजी बैकलॉग सेमेस्टर चार वोकेशनल की परीक्षा 26 अक्तूबर से 25 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित करने का फैसला किया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित है, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगी। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अपनी परीक्षा की तारीख और पाली की सटीक जानकारी लेकर ही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें।