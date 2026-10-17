फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   Ranchi: ED takes major action in coal smuggling case seizes assets worth Rs 136.44 crore

रांची: कोयला तस्करी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अनूप माझी के सिंडिकेट की 136.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Sat, 17 Oct 2026 03:36 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 17 Oct 2026 03:36 PM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध कोयला खनन और तस्करी मामले में अनूप माझी उर्फ लाला के सिंडिकेट की 136.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। इसके साथ कुल कुर्क संपत्ति 815.08 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

 

विज्ञापन
Ranchi: ED takes major action in coal smuggling case seizes assets worth Rs 136.44 crore
ED - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीजहोल्ड क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन और चोरी से जुड़े मामले में अनूप माझी उर्फ लाला के सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 136.44 करोड़ रुपये की अचल व चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई इस नई कार्रवाई के बाद इस मामले में कुर्क की जा चुकी कुल संपत्ति का आंकड़ा बढ़कर 815.08 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले जांच एजेंसी ने इस मामले में 678.64 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

विज्ञापन


अवैध खनन और शेल कंपनियों का नेटवर्क
जांच में सामने आया है कि अनूप माझी के नेतृत्व वाला यह सिंडिकेट लंबे समय से पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीजहोल्ड वाले इलाकों से अवैध तरीके से कोयले की खुदाई करता था। इस तरह चोरी किए गए कोयले को पश्चिम बंगाल की अलग-अलग फैक्ट्रियों में नकद लेकर बेचा जाता था। इस पूरे अवैध नेटवर्क को संचालित करने में स्थानीय प्रशासन के कुछ अधिकारियों की भी सक्रिय मदद और शह मिलती थी।
विज्ञापन


कोयला तस्करी से अर्जित काली कमाई को छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर शेल कंपनियों का गठन किया गया था। ये कंपनियां कागजों पर अनूप माझी के नियंत्रण में थीं, लेकिन उन्हें उसके रिश्तेदारों, कर्मचारियों और करीबी सहयोगी गुरुपद माझी के नाम पर पंजीकृत कराया गया था। कोयले की अवैध बिक्री से प्राप्त नकद रकम को इन शेल कंपनियों के जरिये अकोमोडेशन एंट्री के माध्यम से घुमाया जाता था। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई जाती थी, ताकि धन के असली स्रोत और उसके वास्तविक मालिकाना हक को पूरी तरह से छिपाया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


रिसॉर्ट कारोबार में निवेश और संपत्ति की कुर्की
अवैध कारोबार से हासिल की गई रकम को वैध रूप देने के लिए आरोपी सिंडिकेट ने पर्यटन और रिसॉर्ट कारोबार में बड़ा निवेश किया था। प्रवर्तन निदेशालय की ताजा कार्रवाई के तहत पुरुलिया में स्थित गढ़ पंचकोट इको टूरिज्म और बांकुड़ा स्थित विहारीनाथ इको टूरिज्म नामक दो बड़े होटल और रिसॉर्ट को कुर्क कर लिया गया है। कोलकाता में स्थित दो अचल संपत्तियों, शेल कंपनियों के बैंक खातों में जमा शेष राशि और माझी परिवार के सदस्यों के नाम पर किए गए शेयर तथा म्यूचुअल फंड निवेश को भी कुर्की की जद में लाया गया है। जांच एजेंसी का मानना है कि इन संपत्तियों का निर्माण पूरी तरह से कोयला तस्करी से अर्जित की गई रकम के जरिये ही किया गया था।

जांच का दायरा -अस्थायी कुर्की के बाद सक्षम अधिकारी के सामने होगा पेश
पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के क्षेत्रों में लंबे समय से जारी अवैध खनन और धन शोधन के इस जटिल नेटवर्क को खंगालने में जांच एजेंसी जुटी हुई है। इससे पहले भी इस सिंडिकेट के कई ठिकानों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाइयां की जा चुकी हैं।


धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संपत्तियों की इस अस्थायी कुर्की के बाद अब यह मामला नियमानुसार संबंधित अधिकृत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद कानून के तय प्रावधानों के तहत आगे की न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और इस नेटवर्क की अन्य परतों को उघाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जांच टीम का मुख्य ध्यान अपराध से अर्जित राशि के अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचने और इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं की पहचान करने पर केंद्रित है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed