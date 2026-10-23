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झारखंड: रांची के जैविक उद्यान में गूंजी किलकारी, मोनी ने दिया नन्हे हिप्पोपोटेमस को जन्म; संख्या बढ़कर 11 हुई

Fri, 23 Oct 2026 08:00 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 23 Oct 2026 08:00 AM IST
सार

रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में गुरुवार सुबह मादा हिप्पोपोटेमस मोनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इसके साथ ही उद्यान में हिप्पोपोटेमस की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। मोनी का जन्म भी इसी उद्यान में 20 जनवरी 2023 को हुआ था।

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मोनी ने दिया नन्हे हिप्पोपोटेमस को जन्म - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झारखंड की राजधानी रांची स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में गुरुवार सुबह खुशखबरी सामने आई। उद्यान की मादा हिप्पोपोटेमस मोनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। नन्हे हिप्पोपोटेमस के जन्म से उद्यान में इस प्रजाति के जीवों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इस नए सदस्य के आने से उद्यान प्रबंधन में खुशी का माहौल है। प्रबंधन की ओर से नवजात और उसकी मां के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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उद्यान में ही हुआ था मोनी का जन्म, लालू और लिली की है संतान

भगवान बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन के अनुसार, मादा हिप्पोपोटेमस मोनी का जन्म भी इसी उद्यान में हुआ था। उसका जन्म 20 जनवरी 2023 को हुआ था। मोनी उद्यान में रहने वाले हिप्पोपोटेमस लालू और लिली की संतान है। उद्यान परिसर में जन्म लेने और यहीं पलने-बढ़ने वाली मोनी अब खुद मां बन गई है। उसके बच्चे के जन्म को उद्यान प्रबंधन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देख रहा है।

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वन्यजीव संरक्षण और सफल प्रजनन का उदाहरण

भगवान बिरसा जैविक उद्यान के निदेशक जब्बर सिंह ने नन्हे हिप्पोपोटेमस के जन्म को पूरे उद्यान के लिए खुशी का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि वन्यजीव संरक्षण और सफल प्रजनन का अच्छा उदाहरण है। उन्होंने यह भी बताया कि उद्यान में रहने वाले सभी वन्यजीवों की उचित देखभाल और उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उन्हें सुरक्षित वातावरण मिल सके।

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नवजात और मां मोनी के स्वास्थ्य की हो रही निगरानी

उद्यान प्रशासन नवजात हिप्पोपोटेमस और उसकी मां मोनी की सेहत को लेकर सतर्क है। निदेशक जब्बर सिंह के अनुसार, दोनों के स्वास्थ्य की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। उद्यान प्रबंधन की ओर से उनकी देखभाल और आवश्यक जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

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