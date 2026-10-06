झारखंड: शादी से इन्कार पर प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी युवती, थाने पहुंचा मामला

कान्हाचट्टी प्रखंड के चारु गांव में प्रेमी द्वारा शादी से इन्कार करने से नाराज एक युवती उसके घर के बाहर धरने पर बैठ गई। युवती का कहना है कि पिछले दो वर्षों से दोनों के बीच प्रेम संबंध है और शादी की बात भी तय हो चुकी थी। हालांकि, हाल में प्रेमी के परिजन उसकी शादी कहीं और तय करने की तैयारी करने लगे।

इसकी जानकारी मिलने पर युवती सोमवार शाम प्रेमी के घर पहुंची और शादी की मांग को लेकर दरवाजे के बाहर धरने पर बैठ गई। युवती के इस रुख के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजनों और ग्रामीणों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई।

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मामले की सूचना मिलने पर राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर थाने ले गई। पुलिस के अनुसार, प्रेमी और प्रेमिका दोनों बालिग हैं। थाने में दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। पंचायत के माध्यम से भी आपसी सहमति से मामले का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेमी के घर के बाहर युवती के धरने पर बैठने की घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है।