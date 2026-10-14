झारखंड: एक्सएलआरआई के समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट में सभी 587 विद्यार्थी सफल, 106 कंपनियों ने दिए 594 ऑफर

एक्सएलआरआई-जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के पीजीडीएम (बिजनेस मैनेजमेंट) और पीजीडीएम (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट) के 2026-28 बैच के समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट में सभी 587 विद्यार्थियों को सफलता मिली है। संस्थान के जमशेदपुर और दिल्ली-एनसीआर परिसर के विद्यार्थियों को 106 कंपनियों ने कुल 594 इंटर्नशिप ऑफर दिए हैं। इस वर्ष के प्लेसमेंट अभियान में विद्यार्थियों का औसत मासिक स्टाइपेंड 1.75 लाख रुपये दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम मासिक स्टाइपेंड 3.50 लाख रुपये तक पहुंच गया। प्रक्रिया में शामिल सभी 587 विद्यार्थियों के चयन के साथ ही शत-प्रतिशत प्लेसमेंट का लक्ष्य हासिल हुआ है।

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इस समर इंटर्नशिप प्रक्रिया में शीर्ष 10 प्रतिशत विद्यार्थियों ने औसतन 2.58 लाख रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड हासिल किया। वहीं शीर्ष 25 प्रतिशत विद्यार्थियों का औसत मासिक स्टाइपेंड 2.39 लाख रुपये रहा। इस बार मीडियन मासिक स्टाइपेंड 1.80 लाख रुपये दर्ज हुआ। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता 32 नए रिक्रूटर्स का जुड़ना रही। कुल 106 कॉरपोरेट कंपनियों और संस्थानों ने परिसर से प्रतिभाओं का चयन किया।एक्सएलआरआई के निदेशक डॉ. (फादर) सेबेस्टियन जॉर्ज, एसजे ने शत-प्रतिशत इंटर्नशिप चयन पर कहा कि कंसल्टिंग, कंज्यूमर गुड्स, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों की कंपनियों ने संस्थान की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की क्षमताओं पर गहरा विश्वास प्रकट किया है। नए रिक्रूटर्स की बढ़ती संख्या संस्थान के प्रबंधन पाठ्यक्रमों की व्यापक होती पहुंच और कॉरपोरेट जगत के साथ मजबूत संबंधों को दर्शाती है। यह सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और उद्योग जगत के निरंतर सहयोग का परिणाम है।क्षेत्रवार अवसरों की बात करें तो कंसल्टिंग क्षेत्र ने सबसे अधिक 30 प्रतिशत भूमिकाओं की पेशकश की। कंसल्टिंग क्षेत्र से विद्यार्थियों का चयन करने वाली प्रमुख कंपनियों में एक्सेंचर, बैन एंड कंपनी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, कैपजेमिनी, डेलॉयट, ईवाई-पार्थेनॉन, केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी जैसी दिग्गज संस्थाएं शामिल रहीं।इसके बाद एफएमसीजी, रिटेल और कंज्यूमर गुड्स क्षेत्र का स्थान रहा, जिसने कुल 21 प्रतिशत भूमिकाएं प्रदान कीं। इस क्षेत्र में विद्यार्थियों को मुख्य रूप से मार्केटिंग, सेल्स, सप्लाई चेन और ऑपरेशंस जैसे प्रमुख विभागों में कार्य करने के अवसर मिले हैं। एफएमसीजी क्षेत्र में भर्ती करने वाली शीर्ष कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, प्रॉक्टर एंड गैंबल, नेस्ले, पेप्सिको, कोलगेट-पामोलिव, मैरिको और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रमुख रूप से शामिल रहीं।ई-कॉमर्स, टेक्नोलॉजी और मीडिया क्षेत्र ने विद्यार्थियों को 19 प्रतिशत भूमिकाएं प्रदान कीं। इस क्षेत्र में अमेजन, सिस्को, गूगल, फ्लिपकार्ट, स्विगी, मीशो, जोमैटो, जियोस्टार, सोनी और जेप्टो जैसी कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए विद्यार्थियों का चयन किया।बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र से अमेरिकन एक्सप्रेस, बार्कलेज, सिटीबैंक, डीई शॉ, डॉयचे बैंक, एचडीएफसी एर्गो, आईसीआईसीआई बैंक और जेपी मॉर्गन चेज जैसी अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने अवसर दिए।मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, एनर्जी और टेलीकॉम क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, बजाज ऑटो, महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू, एयरटेल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदांता और रिन्यू ने विद्यार्थियों को कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपीं। इसके अलावा, जनरल मैनेजमेंट वर्ग में आदित्य बिड़ला ग्रुप, एलएंडटी, रिलायंस, आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप, आरपीजी ग्रुप और टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ने भी भूमिकाएं प्रदान कीं।