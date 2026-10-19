झारखंड: कुरकुरे के पैकेट में निकला गुब्बारा बना जानलेवा, गले में फंसने से दो साल के मासूम की मौत

झारखंड के हजारीबाग जिले में कुरकुरे के पैकेट के साथ मिला छोटा गुब्बारा दो साल के मासूम की मौत की वजह बन गया। डाकडीह स्थित साहू टोला में रविवार शाम बच्चा कुरकुरे खा रहा था, तभी उसने पैकेट के अंदर रखा गुब्बारा निगल लिया। गुब्बारा उसके गले में फंस गया, जिससे सांस लेने में परेशानी होने लगी। परिजन उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बरकट्ठा लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। मृत बच्चे की पहचान शिवम कुमार (2) के रूप में हुई है। वह बरकट्ठा निवासी मनोज साव का पुत्र था। हादसे ने एक बार फिर बच्चों को आकर्षित करने के लिए खाद्य पदार्थों के पैकेट में छोटे खिलौने और अन्य सामान रखने की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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