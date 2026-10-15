रांची: डांडिया नाइट की धूम, मां दुर्गा के नौ स्वरूपों और महिषासुर वध के मंचन ने मोहा मन

नवरात्र के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में भक्ति और उत्साह का माहौल है। शहर के अलग-अलग इलाकों में कहीं माता के भजनों की गूंज सुनाई दे रही है, तो कहीं गरबा और डांडिया के जरिए श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। इसी कड़ी में अरगोड़ा मैदान में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। समाजसेवी मधुमिता और वीरेन साहू की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने भक्ति संगीत की धुन पर डांडिया किया। पूरे मैदान में उत्साह, उमंग और भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा की सुंदर झलक दिखाई दी।

रंग-बिरंगे परिधानों में सजे लोगों ने किया डांडिया

अरगोड़ा मैदान में आयोजित डांडिया नाइट में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी पारंपरिक परिधानों में सजकर कार्यक्रम में पहुंचे। भक्ति संगीत की धुन पर डांडिया करते प्रतिभागियों ने समारोह में चार चांद लगा दिए। पूरे मैदान में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस आयोजन के जरिए भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त की गई। नवरात्र के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम ने लोगों को एक साथ मिलकर त्योहार मनाने का अवसर दिया।

मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की प्रस्तुति और महिषासुर वध का मंचन

कार्यक्रम का खास आकर्षण मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की प्रस्तुति और महिषासुर वध का प्रभावशाली मंचन रहा। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से मां दुर्गा की शक्ति और महिषासुर पर उनकी विजय को दर्शाया। इस मंचन के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बढ़ता है आत्मविश्वास और सहयोग: मधुमिता

कार्यक्रम की आयोजक मधुमिता ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन लोगों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और अनुशासन की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। साथ ही, ऐसे कार्यक्रम सामूहिक सहयोग और आपसी तालमेल को भी बढ़ावा देते हैं। वहीं, आयोजक वीरेन साहू ने कहा कि मां दुर्गा की आराधना नारी शक्ति, साहस और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। उन्होंने नवरात्र के दौरान ऐसे आयोजनों के महत्व पर जोर दिया। अरगोड़ा मैदान में आयोजित इस डांडिया नाइट ने नवरात्र के उत्सव को भक्ति, संस्कृति और रंगों से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ मां दुर्गा की आराधना की और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया।