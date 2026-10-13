फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   Crores withdrawn in the names of deceased and retired employees; CID takes action across seven districts.

झारखंड: मृत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम पर निकाले करोड़ों, सात जिलों में सीआईडी की कार्रवाई

Tue, 13 Oct 2026 03:56 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 13 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

झारखंड में सात जिलों के कोषागारों से फर्जी वेतन निकासी मामले में सीआईडी ने 18 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए हैं। आरोपियों पर सरकारी पोर्टल में हेरफेर कर मृत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपये निकालने का आरोप है।

 

विज्ञापन
Crores withdrawn in the names of deceased and retired employees; CID takes action across seven districts.
आर्थिक अपराध। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झारखंड में सात जिलों के कोषागारों से फर्जी वेतन निकासी के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने 18 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किए हैं। जांच में सामने आया कि सभी जिलों में सरकारी पोर्टल से छेड़छाड़ कर सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी की गई। सीआईडी के अनुसार, आरोपियों ने एक ही तरीके से योजनाबद्ध ढंग से इस वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

विज्ञापन


ऐसे किया गया फर्जीवाड़ा
जांच के अनुसार, आरोपियों ने संबंधित जिलों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के मोबाइल फोन तक पहुंच बनाकर उन पर आने वाले ओटीपी का इस्तेमाल किया। इसके बाद सरकारी पोर्टल में हेरफेर कर सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों की जन्मतिथि बदल दी गई। उन्हें रिकॉर्ड में कार्यरत दिखाकर उनके नाम पर सरकारी बजट से वेतन की निकासी की गई। सीआईडी ने जांच पूरी करने के बाद सातों जिलों के मामलों में संबंधित न्यायालयों में आरोपपत्र दाखिल कर दिए हैं।
विज्ञापन


पुलिस विभाग के कर्मचारियों पर भी आरोप
बोकारो जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जुड़े सिपाही और मुख्य आरोपी कौशल पांडेय, एएसआई अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। बोकारो कोषागार से करीब 11 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

हजारीबाग जिले में सिपाही और मुख्य आरोपी शंभू कुमार सिंह, उसकी पत्नी काजल कुमारी, सहयोगी सिपाही रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, रजनीश की पत्नी खुशबू कुमारी, धीरेंद्र कुमार सिंह और रिश्तेदार सौरभ कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। हजारीबाग में सबसे अधिक करीब 31 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई।

चाईबासा में सिपाही देवनारायण मुर्मू, सरकार हेम्ब्रम, अरुण मार्डी और गोराचंद मार्डी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। यहां करीब तीन करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई। वहीं, खूंटी में गिरफ्तार सिपाही शुभम कुमार और फरार आरोपी अजित कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। खूंटी कोषागार से 22.46 लाख रुपये की निकासी हुई थी।

पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग में भी गड़बड़ी
रांची और रामगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रॉडक्शन के दो कर्मचारियों मुनिंद्र कुमार और संजीव कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। रांची कोषागार से 2.93 करोड़ रुपये और रामगढ़ कोषागार से करीब 34.25 लाख रुपये की अवैध निकासी की गई।

देवघर में स्वास्थ्य विभाग की पूर्व लेखा लिपिक सविता कुमारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। देवघर कोषागार से करीब 99 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया था। सीआईडी की कार्रवाई के बाद अब इन मामलों में संबंधित न्यायालयों में आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed