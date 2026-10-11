रांची: 10 लाख रुपये दहेज की मांग, विवाहिता की संदिग्ध मौत; ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

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चतरा जिले के मिश्रौल गांव निवासी हफीज अंसारी ने अपनी बेटी नाजदा खातून की शादी 15 मार्च 2019 को चतरा सदर के ब्राह्मणी निवासी नासिर अंसारी के साथ की थी। विवाह के उपरांत यह परिवार रांची के काटीटांड इलाके में रहने लगा था। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के करीब दो साल बीतने के बाद से ही नाजदा को उसके ससुराल में परेशान किया जाने लगा। उसे संतान न होने को लेकर लगातार ताने दिए जाते थे। इसके साथ ही दहेज की मांग को लेकर उसका मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न भी किया जाने लगा। नाजदा ने ससुराल में हो रही इस प्रताड़ना के संबंध में अपने मायके वालों को पहले ही जानकारी दी थी।मृतका के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 8 अक्तूबर को नाजदा के पति ने फोन करके उनसे 10 लाख रुपये की मांग की थी। हफीज अंसारी का दावा है कि रुपये न देने पर उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अगले दिन 9 अक्तूबर को परिजनों को सूचना मिली कि नाजदा को रांची के गुरुनानक अस्पताल ले जाया गया है। जब परिवार के सदस्य तुरंत अस्पताल पहुंचे, तो वहां डॉक्टरों ने नाजदा को मृत घोषित कर दिया था।अस्पताल में बेटी के शरीर पर चोट के गहरे निशान दिखाई देने के बाद पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। इसके बाद हफीज अंसारी ने रातू पुलिस थाने में आवेदन देकर अपने दामाद और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। शिकायत में दहेज की मांग, प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी की बात कही गई है। परिजन मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा।