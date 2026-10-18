झारखंड: नकाबपोशों ने की सीसीएल कर्मी की हत्या, पहले पत्नी को बनाया बंधक…मुंह पर टेप चिपकाया

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मृतक की पत्नी सोनाली के अनुसार, घटना के समय दोनों पति-पत्नी क्वार्टर में बैठकर मोबाइल देख रहे थे। उसी दौरान अचानक दो अज्ञात नकाबपोश बदमाश जबरन अंदर घुस आए। बदमाशों ने तुरंत दंपती को पकड़ लिया और महिला के हाथ बांधकर मुंह पर टेप चिपका दिया। इसके बाद हमलावरों ने मंगलेश पाल पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। चीख-पुकार न हो सके, इसके लिए अपराधियों ने महिला को पूरी तरह से विवश कर दिया था। घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ क्वार्टर के बाहर जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी।स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार मंगलेश पाल सीसीएल की आम्रपाली परियोजना में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। कुछ दिन पहले ही वॉलीबॉल खेलने के दौरान उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। इस वजह से वह अपने आवास पर ही मौजूद थे। उनकी पत्नी सोनाली अपने मायके गया जी गई हुई थीं और घटना से महज दो दिन पहले ही गिद्दी वापस लौटी थीं। पत्नी के मायके से लौटने के तुरंत बाद घटी इस खौफनाक वारदात से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस अचानक हुए हमले से स्थानीय निवासी और सहकर्मी भी हैरान हैं।पुलिस इस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से गहनता के साथ छानबीन कर रही है। घर से केवल दो मोबाइल और जेवरात गायब होने के कारण पुलिस इसे केवल लूटपाट का मामला मानकर नहीं चल रही है। जांच अधिकारी इस पहलू पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि क्या हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। क्या अपराधियों को मंगलेश पाल की गतिविधियों और स्थिति के बारे में पहले से जानकारी थी या किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, इसकी जांच जारी है। पत्नी को बंधक बनाकर हत्या किए जाने से मामले की गुत्थी उलझ गई है। पुलिस अपराधियों की पहचान करने और वारदात के असली कारणों को स्पष्ट करने में जुटी है।