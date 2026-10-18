झारखंड: जेलों में क्लर्क के 29 पदों पर होगी सीधी भर्ती, अगले महीने आ सकता है विज्ञापन; जानें योग्यता

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जेलों में निम्नवर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालक के पदों पर नियुक्ति झारखंड राज्य कारा लिपिक सह कंप्यूटर संचालक संवर्ग नियुक्ति नियमावली-2025 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट अथवा 12वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। शैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को किसी सरकार से मान्यता प्राप्त और निबंधित संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम छह माह का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है।आयोग नियुक्ति परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के इस सॉफ्टवेयर ज्ञान की जांच करेगा। पूरी चयन प्रक्रिया झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये संपन्न होगी। आयोग इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टंकण अर्हता मांगने वाले पदों के लिए करता है।उल्लेखनीय है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2023 में शुरू की गई झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को पिछले माह ही रद्द कर दिया था। पुरानी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाने से अभ्यर्थी लंबे समय से नए अवसर का इंतजार कर रहे थे। अब गृह विभाग की ओर से जेलों में लिपिकों की नियुक्ति के लिए नई अधियाचना भेजे जाने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद जागी है। आयोग अगले माह आधिकारिक विज्ञापन जारी कर पात्र अभ्यर्थियों से नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी में जुटा है।गृह विभाग द्वारा सृजित इन कुल पदों में निम्नवर्गीय लिपिक के 29 पद और उच्च वर्गीय लिपिक के 20 पद शामिल हैं। गृह विभाग निम्नवर्गीय लिपिक के सभी 29 पदों को सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से भरेगा। इसके विपरीत, उच्च वर्गीय लिपिक के 20 पदों को विभागीय प्रोन्नति की प्रक्रिया के जरिये भरा जाएगा।