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झारखंड में सहायक कारापाल के 84 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत 56,304 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच 28 अक्तूबर से शुरू होगी। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय के महानिरीक्षक ने शारीरिक जांच से संबंधित विस्तृत जानकारी और पूरा शेड्यूल जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए राज्य में तीन चयन समितियां गठित की गई हैं। यह शारीरिक परीक्षण रांची, हजारीबाग और दुमका जिलों में निर्धारित परीक्षा स्थलों पर आयोजित किया जाएगा।