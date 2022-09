Maharashtra: जोमैटो डिलीवरी बॉय ने युवती के साथ की छेड़छाड़, ऑर्डर देने के बाद मांगा था पानी

महाराष्ट्र के कोंढवा थाना एरिया में एक 19 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जोमैटो डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर देने के दौरान युवती से पानी मांगा और मौका मिलने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। युवती की तहरीर पर पुणे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Maharashtra | Pune City Police arrested a food delivery man for allegedly molesting a girl in Yewalewadi; later released on bail



Girl alleges she ordered on Zomato, Raees Shaikh came for delivery&asked for water. When she gave him water, he pulled her close&molested her: Police