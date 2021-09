पश्चिम बंगाल: सुवेंदु अधिकारी का स्पीकर को पत्र, विधायक बिश्वजीत दास को अयोग्य घोषित करने की मांग

बंगाल के भाजपा नेता व राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर विधायक बिश्वजीत दास को अयोग्य करार देने की मांग की है। दास ने हाल ही में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ऐसे में दलबदल कानून के तहत उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

Leader of Opposition Suvendu Adhikari writes a letter to the West Bengal Speaker regarding the disqualification of Biswajit Das as MLA after he joined TMC recently pic.twitter.com/ILKpiuN4Uc