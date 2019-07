उन्नाव घटना से लेकर चुनाव सुधार तक, ममता ने भाजपा को जमकर सुनाया

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee: All parties are not like the Bharatiya Janata Party, my party is very poor and therefore I speak on electoral reforms pic.twitter.com/xhan9Dotmx — ANI (@ANI) July 29, 2019

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee: In the coming 100 days more than 1000 party workers will go to villages and listen to issues of people. Party will decide who will go to which village and when. pic.twitter.com/CWb5XWEZuv — ANI (@ANI) July 29, 2019

West Bengal CM Mamata Banerjee: Everyday they defame Bengal but does the government have any idea about what is happening in UP? What happened in Unnao, two relatives of victim died & she is in serious condition. There should be a high power inquiry. pic.twitter.com/ziAp17NLtO — ANI (@ANI) July 29, 2019

चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बनर्जी ने कहा, 'सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं हैं, मेरी पार्टी बहुत गरीब है और इसीलिए मैं चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात कह रही हूं।'तृणमूल कांग्रेस की मुखिया बनर्जी ने कहा कि आने वाले 100 दिनों में 1000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और लोगों के मुद्दों को सुनेंगे। किस गांव में कौन से कार्यकर्ता को और कब भेजा जाएगा इसका निर्णय पार्टी लेगी।बनर्जी ने कहा, 'वे रोज बंगाल को बदनाम करते हैं लेकिन क्या सरकार को जरा सा भी अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उन्नाव में क्या हुआ, पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई और वह खुद गंभीर हालत में है। इस मामले में उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।'