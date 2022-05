{"_id":"628469034d073c2fdf113d5d","slug":"visa-corruption-case-cbi-arrested-s-bhaskar-raman-a-close-associate-of-congress-leader-karti-p-chidambaram","type":"story","status":"publish","title_hn":"Visa corruption case: कार्ति चिदंबरम का करीबी रमन गिरफ्तार, वीजा भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 18 May 2022 09:03 AM IST