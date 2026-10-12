मणिपुर में फिर भड़की हिंसा: आदमी का कटा सिर लौटाने के लिए नागा संगठन का अल्टीमेटम; 48 घंटे की दी मोहलत

मणिपुर में एक बार फिर हिंसा से तनाव बढ़ गया है। कांगपोकपी जिले में कथित उग्रवादी हमले में मारे गए 52 वर्षीय अजिनबोउ आर का सिर अब तक नहीं मिला है। इससे नाराज नागा नागरिक संगठन जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल मणिपुर ने सिर को 48 घंटे के भीतर परिवार को सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने साफ कहा है कि सिर मिलने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही, राज्य और केंद्र सरकार को ताजा हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मांग पूरी नहीं होने पर कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है।

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