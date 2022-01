{"_id":"61ed7cb0d0981009886fe653","slug":"uddhav-thackeray-slams-bjp-said-that-i-still-believe-that-shiv-sena-wasted-25-years-in-alliance-with-bjp","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shiv Sena Vs BJP: सीएम ठाकरे ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा- गठबंधन में 25 साल बर्बाद किए","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सार 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद शिवसेना ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था।

विस्तार

राकांपा प्रमुख ने ट्वीट कर शिवसेना संस्थापक ठाकरे के भाषणों और उनके लेखों को याद किया, जिसमें तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक हालात पर टिप्पणी की गई थी। पवार ने कहा कि बाल ठाकरे ने मराठी भाषी लोगों के हितों की रक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाए। पवार ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए स्वतंत्रता अंदोलन में उनके योगदान की सराहना की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका अब भी मानना है कि शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन में 25 साल बर्बाद किए। पार्टी के संस्थापक और अपने पिता बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि भाजपा का हिंदुत्व सत्ता के लिए है।उन्होंने कहा कि शिवसेना ने भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। मेरा मानना है कि भाजपा का अवसरवादी हिंदुत्व सत्ता के लिए है। दरअसल, 2019 के महाराष्ट्र चुनावों के बाद शिवसेना भाजपा से अलग हो गई और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया।इससे पहले उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने भी नेताजी को अगरतला में श्रद्धांजलि दी।राकांपा प्रमुख ने ट्वीट कर शिवसेना संस्थापक ठाकरे के भाषणों और उनके लेखों को याद किया, जिसमें तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक हालात पर टिप्पणी की गई थी। पवार ने कहा कि बाल ठाकरे ने मराठी भाषी लोगों के हितों की रक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाए। पवार ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए स्वतंत्रता अंदोलन में उनके योगदान की सराहना की।

