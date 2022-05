{"_id":"6295161810ee1b681b312950","slug":"two-buses-collide-in-kerala-kollam-many-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kerala News: कोल्लम में दो बसों की टक्कर में 57 घायल, 15 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, कोल्लम (केरल) Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 31 May 2022 12:38 AM IST