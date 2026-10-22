त्रिपुरा के युवक से नस्लीय दुर्व्यवहार पर बवाल: आमिर शौकीन ने मांगी माफी; रिजिजू ने क्या चेतावनी दी?

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This evil man will be punished. There was delay in lodging the official complaint but Delhi Police and Tripura Police will teach him a hard lesson. People who tolerate such wicked behavior in the society are also responsible for the spread of hatred. https://t.co/EnmaPFCE3x — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 21, 2026

विवाद के बीच आमिर शौकीन ने इंस्टाग्राम पर माफी मांग ली है। उन्होंने वीडियो को स्क्रिप्टेड यानी पहले से तय पटकथा के तहत बनाया गया बताया और दावा किया कि वीडियो में दिख रहा युवक उनका परिचित था। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। साथ ही, त्रिपुरा के लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका अफसोस है। हालांकि, माफी के बाद भी मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग जारी है।केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कथित नस्लीय दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने लिखा, 'इस बुरे व्यक्ति को सजा मिलेगी। आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में देरी हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस उसे सबक सिखाएगी।' रिजिजू ने यह भी कहा कि समाज में इस तरह के गलत व्यवहार को बर्दाश्त करने वाले लोग भी नफरत फैलने के लिए जिम्मेदार हैं।त्रिपुरा के दो संगठनों, यूथ टिपरा फेडरेशन (वाईटीएफ) और टिपरा इंडिजिनस स्टूडेंट्स फेडरेशन (टीआईएसएफ) ने अगरतला के एनसीसी पुलिस थाने में अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। शिकायतों में आमिर शौकीन पर त्रिपुरा के युवक को निशाना बनाकर कथित नस्लीय टिप्पणियां करने और राज्य के लोगों के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। संगठनों ने मामले में जांच और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।मामला सामने आने के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है। इस घटना पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी कार्रवाई की मांग की है।