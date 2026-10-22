{"_id":"6ad994d90a164d71790bd84f","slug":"home-minister-amit-shah-birthday-pm-modi-extends-greetings-praises-for-his-work-internal-security-maoist-issue-2026-10-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज: पीएम मोदी ने दी बधाई, आंतरिक सुरक्षा और माओवाद का जिक्र कर की सराहना","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

विज्ञापन



पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनकी प्रशासनिक समझ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बना दिया है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि शाह की विशेष रूप से उल्लेखनीय सफलताओं में माओवाद के खतरे को खत्म करना और सरकार के 'नशा मुक्त समाज' के सपने को आगे बढ़ाना शामिल है। उन्होंने कहा, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें लोगों की सेवा में एक लंबा और स्वस्थ जीवन मिले।' विज्ञापन

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उनकी प्रशासनिक समझ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बना दिया है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि शाह की विशेष रूप से उल्लेखनीय सफलताओं में माओवाद के खतरे को खत्म करना और सरकार के 'नशा मुक्त समाज' के सपने को आगे बढ़ाना शामिल है। उन्होंने कहा, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें लोगों की सेवा में एक लंबा और स्वस्थ जीवन मिले।' आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी प्रशासनिक समझ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बना दिया है। बता दें कि शाह, 2019 से देश के गृह मंत्री हैं। वे गुरुवार को 62 वर्ष के हो गए।

Trending Videos

असम के मुख्यमंत्री ने भी दी बधाई

इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी बधाई दी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को "एक ऐसा देशभक्त बताया, जिसे देश के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं है। इसके साथ ही कहा कि वे भारत की समस्याओं को खत्म करने के मिशन पर हैं।सरमा ने कहा कि अब वे 2029 तक ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर हैं, और असम इस मिशन को अपना पूरा समर्थन देने का वादा करता है।

सरमा ने यह भी कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्री ने हमेशा असम पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने अपराध कम करने और 'विकसित असम' बनाने की हमारी कोशिशों का नेतृत्व किया है। इस खास दिन पर, मैं मां कामाख्या और श्रीमंत शंकरदेव से प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकि वे देश की सेवा करने के अपने संकल्प को पूरा कर सकें।'

विज्ञापन