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आज की सुर्खियां: इंसानियत शर्मसार, डीजल के पैसे नहीं दिए तो बेहोश बच्ची को एंबुलेंस से उतारा

Thu, 15 Oct 2026 05:12 AM IST
नितिन गौतम अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 15 Oct 2026 05:12 AM IST
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न्यूज अपडेट - फोटो : Amar Ujala
कर्नाटक के बेल्लारी शहर में एक महिला (29) ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार को मिलरपेट में एक नहर के पास घटी। महिला लतीफा सिमरन का शव मिल गया जबकि बच्चों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आशंका है कि बच्चे डूब गए हैं। पुलिस को घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका है। 
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इंसानियत शर्मसार: डीजल के पैसे नहीं दिए तो बेहोश बच्ची को एंबुलेंस से उतारा

महाराष्ट्र के बीड जिले में डीजल के पैसे नहीं होने पर 11 वर्षीय बेहोश बच्ची को सरकारी एंबुलेंस से उतार दिया गया। इसके बाद मजदूर पिता को अपनी बेटी को कंधे पर उठाकर निजी क्लीनिक तक पैदल ही जाना पड़ा। घटना का वीडियो वायरल होने और लोगों में आक्रोश के बाद प्रशासन ने दिंदरुड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीलेश धकने को पद से हटा दिया है। उनके खिलाफ निलंबन समेत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। घटना 29 सितंबर को माजलगांव तहसील के दिंदरुड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची जिला परिषद स्कूल में बेहोश हो गई थी। स्कूल प्रशासन उसे तत्काल स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर करने की सलाह दी।

बच्ची के पिता और परिजन जब उसे लेकर एंबुलेंस में बैठे, तो कर्मचारियों ने डीजल के लिए पैसे मांगे। परिवार ने असमर्थता जताई, लेकिन प्रारंभिक जांच के मुताबिक, उन्हें एंबुलेंस से उतरने को कह दिया गया। बच्ची के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद वह अपने चार बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं। वायरल वीडियो में वह अपनी बेहोश बेटी को कंधे पर उठाकर पैदल जाते दिखाई दे रहे हैं।
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