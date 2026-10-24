फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   tiger shroff praise salman khan once mumbai police said that is why he targeted

'बॉलीवुड में एक ही टाइगर है और वह है सलमान खान': जैकी श्रॉफ के बेटे को भारी पड़ गई यह तारीफ, जांच में खुलासा

Sat, 24 Oct 2026 11:37 AM IST
सुनील मेहरोत्रा अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: सुनील मेहरोत्रा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:37 AM IST
सार

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में पुलिस जांच के दौरान खुलासा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कथित तौर पर सलमान खान की तारीफ करने वाले टाइगर के बयान का बदला लेना चाहता था। मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 

विज्ञापन
tiger shroff praise salman khan once mumbai police said that is why he targeted
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में अपडेट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए शूटरों में से एक ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अभिनेता सलमान खान की तारीफ करने को लेकर टाइगर से हिसाब बराबर करना चाहता था। टाइगर ने वर्ष 2022 में अपनी एक फिल्म के प्रचार के दौरान सलमान की तारीफ की थी। फिल्म 'हीरोपंती 2' के एक कार्यक्रम के दौरान, श्रॉफ से फिल्म के ईद पर आने के बारे में पूछा गया था, जिसे आमतौर पर सलमान खान की फिल्मों की रिलीज से जोड़कर देखा जाता है। उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि बॉलिवुड में एक ही टाइगर हैं और वह सलमान सर हैं।

विज्ञापन


उन्होंने कहा था कि वह तो उनके सामने बस एक टाइगर का बच्चा हैं। उनकी यह बात सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। पुलिस के अनुसार, शूटर फूल सिंह ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसे हमले के पीछे के कारण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन विदेश में बैठे मुख्य साजिशकर्ता अनिल पंडित ने उसे बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उस बयान का बदला लेना चाहता था। 
विज्ञापन


गैंग की धमकियों में टाइगर का नाम
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पहले भी सलमान खान से जुड़े लोगों को धमकियां दी हैं। पुलिस के मुताबिक, अमेरिका में बैठे अनिल पंडित और गैंग के सदस्य हरमन संधू के ऑडियो संदेशों में खान के साथ काम करने वाले फिल्मी लोगों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि, टाइगर श्रॉफ, उनके पिता जैकी श्रॉफ और फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी ने किसी भी तरह की धमकी मिलने से इनकार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


तीन आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत
मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों में से अंकित खत्री, समीर खटक और जतिन पांचाल को शुक्रवार को किला कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार, शुरुआती दो गिरफ्तार शूटरों फूल सिंह और रेहान अंसार ने बताया कि वारदात के बाद समीर खटक ने उन्हें सीसीटीवी कैमरों से बचने और बार-बार वाहन बदलकर भागने की सलाह दी थी। हमलावर पहले मोटरसाइकिल से अंधेरी स्टेशन पहुंचे, फिर ट्रेन से बोरिवली गए और वहां से सूरत के लिए गाड़ी बुक की।


ये भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला: अंधेरी के होटल में ठहरे थे तीन आरोपी, कमरा सील; अब तक क्या-क्या हुआ?

जंगल में की थी फायरिंग की प्रैक्टिस
पुलिस ने अदालत को बताया कि टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से पहले हमलावरों ने मीरा-भायंदर के एक जंगल में गोली चलाने का अभ्यास किया था। पुलिस के मुताबिक, अंकित खत्री, समीर खटक और जतिन पांचाल शूटरों को जंगल में लेकर गए थे। अभ्यास के दौरान एक पिस्टल जाम हो गई थी और होटल में उसकी जांच करते समय एक गोली मिसफायर हुई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उस गोली के कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, टाइगर पर फायरिंग के दौरान भी यही पिस्टल जाम हुई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed