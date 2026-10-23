फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Tiger Shroff Firing Case: Hotel room where shooters allegedly stayed sealed

टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला: अंधेरी के होटल में ठहरे थे तीन आरोपी, कमरा सील; अब तक क्या-क्या हुआ?

Fri, 23 Oct 2026 05:53 PM IST
निर्मल कांत एएनआई, मुंबई (महाराष्ट्र)।
एएनआई, मुंबई (महाराष्ट्र)। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 23 Oct 2026 05:53 PM IST
सार

टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के मामले में पुलिस ने आरोपियों के ठहरने वाले होटल के कमरे को सील कर दिया है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपियों ने वारदात से पहले गोली चलाने का अभ्यास किया था? वहीं, चारों आरोपियों को 26 सितंबर तक पुलिस हिरासत भेजा गया है। मामले में अब तक क्या-क्या हुआ? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

विज्ञापन
Tiger Shroff Firing Case: Hotel room where shooters allegedly stayed sealed
26 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे आरोपी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के मामले की जांच में सामने आया है कि अंधेरी स्थित होटल के उस कमरे को अधिकारियों ने सील कर दिया है, जहां तीन मुख्य आरोपियों के ठहरने का दावा किया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। 
विज्ञापन


सूत्रों के मुताबिक, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा इस आरोप की भी जांच कर रही है कि गोलीबारी करने वालों ने घटना से पहले किसी अज्ञात जगह पर गोली चलाने का अभ्यास किया था। जांच के तहत अधिकारियों के तीनों आरोपियों के साथ घटनास्थल का दोबारा पूरा घटनाक्रम तैयार करने (सीन रिक्रिएट) की भी उम्मीद है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: सीआईएसएफ जवान सम्मानित: डीजी ने दिया 10 हजार का नकद पुरस्कार, भाग रहे संदिग्ध यात्री को धर दबोचा था
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले, अभिनेता पर गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को गुरुवार को मुंबई की एस्प्लेनेड अदालत (किला कोर्ट) में पेश किया गया था। पुलिस ने अदालत में दी गई रिमांड आवेदन में अनिल पंडित को इस मामले का फरार आरोपी बताया है।

आरोपियों को कब तक पुलिस हिरासत में भेजा गया?
अदालत में सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने कहा कि गोलीबारी की घटना अनिल पंडित के कहने पर की गई थी। अदालत ने चारों आरोपियों को 26 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उन्हें 31 अक्तूबर तक हिरासत में रखने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने यह मांग खारिज कर दी।

मुंबई की एस्प्लेनेड अदालत में पेश किए गए चारों आरोपियों को राजस्थान के कोटा से मुंबई लाया गया था। अदालत में पेश करने से पहले उनकी मेडिकल जांच कराई गई थी।

कब और कहां हुई थी घटना?
यह घटना 18 अक्तूबर को शाम करीब सात बजे जुहू में हुई थी। उस समय टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकल रहे थे। इस दौरान अभिनेता को कोई चोट नहीं आई थी, जबकि उनके चालक को चोटें लगी थीं।


अफवाह फैलाने वालों को टाइगर की टीम की चेतावनी
इस बीच, मंगलवार को टाइगर की टीम ने अफवाह फैलाने वालों को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की थी। टीम ने अभिनेता के नाम से गलत बयान, बिना अनुमति जारी किए गए संदेश और एआई से बनाए गए वीडियो फैलाने पर आपत्ति जताई। इन वीडियो और बयानों को गलत तरीके से अभिनेता से जोड़ा जा रहा था। टीम ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया मंचों से किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने से पहले उसकी पुष्टि करने की अपील की।

ये भी पढ़ें: 'खान-पान पर पाबंदी बर्दाश्त नहीं': राज्यपाल के शाकाहारी निर्देश पर भड़के वेणुगोपाल, कहा- संघ परिवार का एजेंडा

टीम ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसी सामग्री बनाने, उसे बढ़ावा देने या फैलाने वाले लोगों और पेजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक आधिकारिक बयान में टाइगर की टीम ने साफ किया कि अभिनेता ने हाल की गोलीबारी की घटना या उससे जुड़े घटनाक्रम के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने इस संबंध में कोई वीडियो भी जारी नहीं किया है। साथ ही, उन्होंने किसी भी तरह का संदेश जारी करने की अनुमति भी नहीं दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed