टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला: अंधेरी के होटल में ठहरे थे तीन आरोपी, कमरा सील; अब तक क्या-क्या हुआ?

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टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के मामले की जांच में सामने आया है कि अंधेरी स्थित होटल के उस कमरे को अधिकारियों ने सील कर दिया है, जहां तीन मुख्य आरोपियों के ठहरने का दावा किया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।