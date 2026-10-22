टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला: 'भगवान दयालु हैं', टीम ने अभिनेता के घायल हाथ का वीडियो साझा किया; क्या कहा?

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अभिनेता टाइगर श्रॉफ की टीम ने गुरुवार को उनके घायल हाथों का एक वीडियो साझा किया। यह घटना बॉलीवुड अभिनेता की कार पर हुई गोलीबारी के कुछ दिन बाद सामने आई है। इस हमले में अभिनेता बाल-बाल बच गए थे।