टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला: 'भगवान दयालु हैं', टीम ने अभिनेता के घायल हाथ का वीडियो साझा किया; क्या कहा?
अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी के कुछ दिन बाद उनकी टीम ने घायल हाथ का वीडियो साझा किया है। वीडियो में क्या दिखाया गया है। इस मामले में किन तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उस शाम क्या हुआ था? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
विस्तार
घटना क्या हुई थी?
रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में दो लोगों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाई थीं। इसके बाद वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर तेजी से वहां से भाग गए थे। अभिनेता को अपेक्षाकृत कम चोटें आईं। हालांकि, उनके चालक और वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे।
वीडियो में क्या दिखाया गया है?
टाइगर श्रॉफ की आधिकारिक इंस्टाग्राम टीम ने यह वीडियो साझा किया। इस खाते का संचालन उनकी टीम करती है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया, भगवान दयालु हैं। इस छोटी वीडियो क्लिप में उनके हाथ पर कई छोटे-छोटे बिंदुओं जैसे निशान और लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं।
तीनों आरोपी कौन हैं?
इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला रेहान उर्फ सुक्का शामिल है। दूसरे आरोपी की पहचान रितिक कुर्मी उर्फ रोशन के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है और मुंबई में रह रहा था। तीसरा आरोपी हरियाणा का रहने वाला फूल सिंह है। तीनों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया।
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किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ?
मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।