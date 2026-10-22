रेहान वाड्रा कला प्रदर्शनी विवाद: बीकानेर हाउस ने हटाईं प्रदर्शन की तस्वीरें; प्रियंका गांधी ने क्या कहा?
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 22 Oct 2026 04:14 PM IST
सार
रेहान वाड्रा की कला प्रदर्शनी से दिल्ली में हालिया विरोध प्रदर्शनों की कुछ तस्वीरें हटाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीकानेर हाउस ने इन्हें अपनी नीति के खिलाफ बताया, तो प्रियंका गांधी ने युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। आखिर तस्वीरों को हटाने के पीछे क्या वजह बताई गई? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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विस्तार
बीकानेर हाउस सोसाइटी ने गुरुवार को कहा कि उसने प्रदर्शनी से रेहान वाड्रा की कुछ तस्वीरें हटाने के लिए कहा था। जांच में ये तस्वीरें उसकी नीति के अनुरूप नहीं पाई गई थीं। सोसाइटी ने यह भी कहा कि बाकी तस्वीरें प्रदर्शनी में लगी हुई हैं।
बीकानेर हाउस सोसायटी ने क्या कहा?
एक बयान में सोसाइटी ने कहा कि यह एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान है। इसका मकसद कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। यहां होने वाली प्रदर्शनियों और उनसे जुड़ी गतिविधियों को बीकानेर हाउस प्रबंधन सोसाइटी की नीति का पालन करना होता है।
ये भी पढ़ें: ब्रह्मोस से बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत: 2028 तक आएगी नई पीढ़ी की मिसाइल; क्या होंगे फीचर, कैसे बढ़ेगा निर्यात?
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सोसाइटी ने कहा, बीकानेर हाउस में रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी 'नो आइडिया इज फाइनल' के तहत लगाई गई कुछ तस्वीरें बीकानेर हाउस प्रबंधन सोसाइटी की नीति के अनुरूप नहीं पाई गईं। इसलिए उन्हें हटाने के लिए कहा गया। सोसाइटी ने आगे कहा, जो तस्वीरें सोसाइटी की नीति के अनुरूप हैं, उन्हें प्रदर्शनी में लगाया गया है।
रेहान वाड्रा ने क्या कहा था?
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा कलाकार और फोटोग्राफर हैं। उन्होंने बुधवार को कहा था कि बीकानेर हाउस प्रशासन ने उनकी एकल प्रदर्शनी से दिल्ली में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को दिखाने वाली कई तस्वीरें हटा दी थीं। यह कार्रवाई प्रदर्शनी शुरू होने से पहले की गई थी। इसके बाद विवाद शुरू हो गया।
'नो आइडिया इज फाइनल' नाम की इस प्रदर्शनी की झलक बुधवार को दिखाई गई थी। यह प्रदर्शनी गुरुवार को शुरू हो रही है। रेहान ने कहा कि उन्हें दोपहर साढ़े तीन बजे बताया गया था कि अगर शाम पांच बजे तक तस्वीरें नहीं हटाई गईं, तो प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने प्रदर्शनी का पूरा प्रस्ताव और उसकी रूपरेखा काफी पहले ही बीकानेर हाउस प्रबंधन के साथ साझा कर दी थी।
प्रियंका गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी?
प्रियंका गांधी ने इस कदम को 'हास्यास्पद' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी देशभर के युवाओं की आवाज दबा रहे हैं। उन्होंने पीटीआई से कहा, आज वह है, कल कोई दूसरा कलाकार होगा।
कांग्रेस नेता ने रेहान को संबोधित करते हुए एक संदेश में बिना सीधे नाम लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब ताकत रखने वाला कोई व्यक्ति दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है, तो उसे पता भी नहीं चलता कि वह उस ताकत को पहले ही खो चुका है, जिसे बचाने की कोशिश कर रहा है।
अपने बेटे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप सच के साथ खड़े हो। हर खूबसूरत चीज अपना रास्ता खोजकर आपके पास पहुंचेगी। मुझे आप पर गर्व है और हमेशा रहेगा।
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बीकानेर हाउस सोसायटी ने क्या कहा?
एक बयान में सोसाइटी ने कहा कि यह एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान है। इसका मकसद कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। यहां होने वाली प्रदर्शनियों और उनसे जुड़ी गतिविधियों को बीकानेर हाउस प्रबंधन सोसाइटी की नीति का पालन करना होता है।
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सोसाइटी ने कहा, बीकानेर हाउस में रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी 'नो आइडिया इज फाइनल' के तहत लगाई गई कुछ तस्वीरें बीकानेर हाउस प्रबंधन सोसाइटी की नीति के अनुरूप नहीं पाई गईं। इसलिए उन्हें हटाने के लिए कहा गया। सोसाइटी ने आगे कहा, जो तस्वीरें सोसाइटी की नीति के अनुरूप हैं, उन्हें प्रदर्शनी में लगाया गया है।
रेहान वाड्रा ने क्या कहा था?
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा कलाकार और फोटोग्राफर हैं। उन्होंने बुधवार को कहा था कि बीकानेर हाउस प्रशासन ने उनकी एकल प्रदर्शनी से दिल्ली में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को दिखाने वाली कई तस्वीरें हटा दी थीं। यह कार्रवाई प्रदर्शनी शुरू होने से पहले की गई थी। इसके बाद विवाद शुरू हो गया।
'नो आइडिया इज फाइनल' नाम की इस प्रदर्शनी की झलक बुधवार को दिखाई गई थी। यह प्रदर्शनी गुरुवार को शुरू हो रही है। रेहान ने कहा कि उन्हें दोपहर साढ़े तीन बजे बताया गया था कि अगर शाम पांच बजे तक तस्वीरें नहीं हटाई गईं, तो प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने प्रदर्शनी का पूरा प्रस्ताव और उसकी रूपरेखा काफी पहले ही बीकानेर हाउस प्रबंधन के साथ साझा कर दी थी।
प्रियंका गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी?
प्रियंका गांधी ने इस कदम को 'हास्यास्पद' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी देशभर के युवाओं की आवाज दबा रहे हैं। उन्होंने पीटीआई से कहा, आज वह है, कल कोई दूसरा कलाकार होगा।
.@raihanrvadra When someone with power becomes afraid of the expression of another, he doesn’t know it, but he has already lost the very power he is trying to protect. You stand for what is true and everything beautiful will find its way to you. I am proud of you, always will be. ❤️ mama— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 22, 2026
कांग्रेस नेता ने रेहान को संबोधित करते हुए एक संदेश में बिना सीधे नाम लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब ताकत रखने वाला कोई व्यक्ति दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है, तो उसे पता भी नहीं चलता कि वह उस ताकत को पहले ही खो चुका है, जिसे बचाने की कोशिश कर रहा है।
अपने बेटे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप सच के साथ खड़े हो। हर खूबसूरत चीज अपना रास्ता खोजकर आपके पास पहुंचेगी। मुझे आप पर गर्व है और हमेशा रहेगा।