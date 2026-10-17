बिहार में बड़ा हादसा: सोन नदी में डूबने से तीन नाबालिग समेत चार की मौत, बचाने गया युवक भी डूबा; मुआवजे का एलान
पीटीआई, आरा Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 17 Oct 2026 11:23 PM IST
सार
बिहार के भोजपुर जिले के तीर्थकौल घाट पर शनिवार को सोन नदी में डूबने से तीन नाबालिगों समेत चार लोगों की मौत हो गई। तीनों बच्चे नदी में नहा रहे थे, तभी वे डूबने लगे। उन्हें बचाने गया 25 वर्षीय सुधीर कुमार भी नदी में डूब गया। एसडीआरएफ ने चारों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की।
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विस्तार
बिहार के भोजपुर जिले में शनिवार को सोन नदी में डूबने से तीन नाबालिगों समेत चार लोगों की मौत हो गई। तीनों बच्चे नदी में नहा रहे थे, तभी वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदा 25 वर्षीय युवक भी डूब गया। पुलिस के मुताबिक, यह घटना संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल घाट पर हुई। मृतकों की पहचान आकाश कुमार (15), प्रेम कुमार (10), सिद्धांत कुमार (16) और सुधीर कुमार (25) के रूप में हुई है।
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बचाने की कोशिश में युवक की भी मौत
भोजपुर के सदर-1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार, तीनों लड़के सोन नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान वे डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए सुधीर कुमार ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के जवानों ने तलाशी अभियान चलाकर चारों के शव नदी से बाहर निकाले। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया। इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल है।
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बचाने की कोशिश में युवक की भी मौत
भोजपुर के सदर-1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार, तीनों लड़के सोन नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान वे डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए सुधीर कुमार ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के जवानों ने तलाशी अभियान चलाकर चारों के शव नदी से बाहर निकाले। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया। इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल है।