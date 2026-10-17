बिहार में बड़ा हादसा: सोन नदी में डूबने से तीन नाबालिग समेत चार की मौत, बचाने गया युवक भी डूबा; मुआवजे का एलान

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बिहार के भोजपुर जिले में शनिवार को सोन नदी में डूबने से तीन नाबालिगों समेत चार लोगों की मौत हो गई। तीनों बच्चे नदी में नहा रहे थे, तभी वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदा 25 वर्षीय युवक भी डूब गया। पुलिस के मुताबिक, यह घटना संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल घाट पर हुई। मृतकों की पहचान आकाश कुमार (15), प्रेम कुमार (10), सिद्धांत कुमार (16) और सुधीर कुमार (25) के रूप में हुई है।