हैदराबाद: इंजीनियरिंग कॉलेज में डांडिया के दौरान हादसा, एक छात्रा की मौत; 14 घायल, तेज हवा के कारण गिरा गेट

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तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित डांडिया कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम में लाइटिंग के लिए बनाया गया प्रवेश द्वार तेज हवा के कारण गिर गया। इसकी चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, हादसे में छात्रा को गंभीर चोटें आई थीं। उसे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में घायल अन्य 14 लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।