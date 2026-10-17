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हैदराबाद: इंजीनियरिंग कॉलेज में डांडिया के दौरान हादसा, एक छात्रा की मौत; 14 घायल, तेज हवा के कारण गिरा गेट

Sat, 17 Oct 2026 11:00 PM IST
पवन पांडेय पीटीआई, हैदराबाद
पीटीआई, हैदराबाद Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 17 Oct 2026 11:00 PM IST
सार

हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार को डांडिया कार्यक्रम के दौरान तेज हवा से लाइटिंग के लिए बनाया गया प्रवेश द्वार गिर गया। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने घायलों के बेहतर इलाज और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

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Telangana: Student killed, 14 injured after arch crashes at Dandiya event in Hyderabad engg college
breaking news - फोटो : istock

विस्तार
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तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित डांडिया कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम में लाइटिंग के लिए बनाया गया प्रवेश द्वार तेज हवा के कारण गिर गया। इसकी चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, हादसे में छात्रा को गंभीर चोटें आई थीं। उसे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में घायल अन्य 14 लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
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मुख्यमंत्री रेवंत ने जताया दुख
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने छात्रा की मौत पर दुख जताया और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृत छात्रा के परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनका उचित इलाज हो सके।
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जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। फिलहाल, पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। इस हादसे के बाद कॉलेज में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अस्थायी ढांचों की मजबूती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, हादसे के लिए जिम्मेदारी किसकी थी, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
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