'चुनाव आयोग में कमियों की हो जांच': सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, पीआईएल में और क्या-क्या मांग की गई?

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देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के कामकाज में कथित संस्थागत कमियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। इस समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा किए जाने का सुझाव दिया गया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर इस याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करने, धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित करने या नफरत भरे भाषणों (हेट स्पीच) सहित सांप्रदायिक और गुटीय अपील करने से रोके।