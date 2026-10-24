इंस्टाग्राम के बाद 'एक्स' पर आईं सोनिया गांधी: बताया राजीव गांधी से पहली मुलाकात का किस्सा, वीडियो साझा किया
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अमन मौर्या Updated Sat, 24 Oct 2026 01:10 PM IST
सार
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर डेब्यू कर लिया है। उन्होंने अपनी आने वाली पहली किताब 'बिलॉन्गिंग - अ जर्नी ऑफ लव' का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने राजीव गांधी के साथ अपनी पहली मुलाकात और यादों का जिक्र किया है।
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विस्तार
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इंस्टाग्राम के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी सक्रिय हो गईं। 'एक्स' पोस्ट में गांधी ने अपनी आने वाली किताब के बारे में एक वीडियो शेयर किया। सोनिया गांधी की पहली किताब, 'बिलॉन्गिंग - अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को लॉन्च होगी। इसमें उन्होंने राजीव गांधी के साथ अपनी यादें और अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के सफर के बारे में बताया है। लगभग दो मिनट के वीडियो में, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से हुई थी। उन्होंने अपनी और राजीव गांधी की तस्वीरें दिखाईं, साथ ही उस रेस्तरां की तस्वीर भी दिखाई जहां वे पहली बार मिले थे।
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पहली बार कहां हुई मुलाकात?
अपने पहले 'एक्स' पोस्ट में उन्होंने कहा, 'कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्तरां में मेरे प्यार का सफर शुरू हुआ। राजीव और मैंने प्यार, हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई। 10 नवंबर को, मैं उस दुनिया को आपके साथ साझा करूंगी।' वीडियो में तस्वीरें दिखाते हुए, कांग्रेस नेता ने राजीव गांधी को एक बहुत ही आकर्षक और सौम्य इंसान बताया। जब उनसे पूछा गया कि राजीव गांधी से प्यार होना कैसा था, तो उन्होंने कहा कि उन दिनों इंग्लैंड में खाना बहुत खराब होता था। तब आज की तरह इतने सारे रेस्तरां नहीं हुआ करते थे। इसलिए, मैं हमेशा ऐसी जगह की तलाश में रहती थी जहां मुझे अपने पसंद का खाना मिल सके। यानी इटैलियन खाना। फिर हमें यह जगह (वर्सिटी रेस्तरां) मिली। यह एक ग्रीक रेस्तरां था, जहां कई यूरोपीय और भारतीय छात्र खाना खाने आते थे। और इसी रेस्तरां में मेरी मुलाकात राजीव से हुई।
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वीडियो में राजीव गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'जब मैं उनसे पहली बार मिली, तो मुझे तुरंत महसूस हुआ कि वह ऐसे इंसान हैं जिनके साथ मैं रहना चाहूंगी और जाहिर है, उनके मन में भी मेरे लिए यही भावनाएं थीं।' उन्होंने बताया कि उनकी और राजीव गांधी की पहली मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। फिर, हम दोस्त बन गए। फिर दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना या घूमने-फिरने जाना; एक बार हम वैलेंटाइन पार्टी में भी गए थे, जहां बहुत सारे छात्र मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'वह देखने में बहुत ही सौम्य इंसान लग रहे थे। बेशक, वह बहुत हैंडसम थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में वह सौम्यता साफ झलकती थी। इस बात ने मुझे सच में बहुत प्रभावित किया। इसलिए, उनसे पहली मुलाकात का वह पल मैं कभी नहीं भूल सकती।'
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In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026
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पहली बार कहां हुई मुलाकात?
अपने पहले 'एक्स' पोस्ट में उन्होंने कहा, 'कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्तरां में मेरे प्यार का सफर शुरू हुआ। राजीव और मैंने प्यार, हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई। 10 नवंबर को, मैं उस दुनिया को आपके साथ साझा करूंगी।' वीडियो में तस्वीरें दिखाते हुए, कांग्रेस नेता ने राजीव गांधी को एक बहुत ही आकर्षक और सौम्य इंसान बताया। जब उनसे पूछा गया कि राजीव गांधी से प्यार होना कैसा था, तो उन्होंने कहा कि उन दिनों इंग्लैंड में खाना बहुत खराब होता था। तब आज की तरह इतने सारे रेस्तरां नहीं हुआ करते थे। इसलिए, मैं हमेशा ऐसी जगह की तलाश में रहती थी जहां मुझे अपने पसंद का खाना मिल सके। यानी इटैलियन खाना। फिर हमें यह जगह (वर्सिटी रेस्तरां) मिली। यह एक ग्रीक रेस्तरां था, जहां कई यूरोपीय और भारतीय छात्र खाना खाने आते थे। और इसी रेस्तरां में मेरी मुलाकात राजीव से हुई।
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वीडियो में राजीव गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'जब मैं उनसे पहली बार मिली, तो मुझे तुरंत महसूस हुआ कि वह ऐसे इंसान हैं जिनके साथ मैं रहना चाहूंगी और जाहिर है, उनके मन में भी मेरे लिए यही भावनाएं थीं।' उन्होंने बताया कि उनकी और राजीव गांधी की पहली मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। फिर, हम दोस्त बन गए। फिर दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना या घूमने-फिरने जाना; एक बार हम वैलेंटाइन पार्टी में भी गए थे, जहां बहुत सारे छात्र मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'वह देखने में बहुत ही सौम्य इंसान लग रहे थे। बेशक, वह बहुत हैंडसम थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में वह सौम्यता साफ झलकती थी। इस बात ने मुझे सच में बहुत प्रभावित किया। इसलिए, उनसे पहली मुलाकात का वह पल मैं कभी नहीं भूल सकती।'