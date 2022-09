Platform Ticket: दक्षिण रेलवे ने दोगुना किया प्लेटफॉर्म टिकट का किराया, एक अक्तूबर से 31 जनवरी तक रहेगा लागू

त्योहारी सीजन को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के किराये में दोगुना बढ़ोतरी कर दी है। इससे यात्रियों को स्टेशन छोड़ने या रिसीव करने जाने वालों को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण रेलवे की चेन्नई मंडल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि त्योहार के समय भीड़भाड़ से बचने के लिए एक अक्टूबर से 31 जनवरी 2023 तक प्लेटफॉर्म टिकट का किराया प्रति व्यक्ति 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।

The platform ticket fare has been raised from Rs 10 to Rs 20 per person from October 1st to January 31st 2023, to avoid overcrowding during festival time: Southern Railway. pic.twitter.com/lVQ0rNLuMu