'इस गद्दार का सरदार कौन?': राहुल पर भाजपा नेता गौरव भाटिया का तीखा हमला, कांग्रेस सांसद को बताया मीर जाफर

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भाजपा नेता ने कहा कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि देश के विपक्ष के नेता गैर-जिम्मेदार और अपरिपक्व हैं और अगर मैं आपके सामने सबूत पेश करूं तो उन्हें देशद्रोही या मीर जाफर कहना गलत नहीं होगा। फॉक्स न्यूज डिजिटल की एक जांच से पता चलता है कि कैसे फ्रांस और कई अन्य देशों में, कुछ संगठनों ने नौ देशों में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है, जो चुनी हुई सरकारों (यानी जनता द्वारा चुनी गई संवैधानिक सरकारों) को गिराने की कोशिश कर रहा है। यह 'विरोध का एक रेड-ग्रीन इकोसिस्टम' है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 'रेड' का मतलब कम्युनिस्ट समूहों से है, जबकि 'ग्रीन' का मतलब इस्लामी समूहों से है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 'वैश्विक अराजकता (ग्लोबल केओस) फैलाने वाले 101 समूह' सक्रिय हैं।इसके पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक प्रेस वार्ता में भाजपा नेता ने कहा था कि पिछले 10-15 दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली में कोई नियम-कानून ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष लंच या डिनर के लिए बाहर जाते हैं। फिर कहीं जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। देखा गया कि ऐसे लोग, जिनमें से कुछ ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी तिरंगा न फहराया हो। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर इन जगहों पर पहुंच रहे थे।'भाजपा सांसद ने देशभर में विपक्ष के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन से देश को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा बताया। इस दौरान दुबे ने राहुल गांधी के अमेरिकी सांसदों इल्हान उमर और रो खन्ना के साथ कथित संबंधों पर भी सवाल उठाया और विदेशी फंडिंग, क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन जुए को लेकर चिंता व्यक्त की।