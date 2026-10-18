पश्चिम बंगाल: आसनसोल में निर्माणाधीन पावर प्लांट में हादसा, चार की मौत की खबर; कई लोगों के दबे होने की आशंका

विज्ञापन

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक निर्माणाधीन पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। यहां चिमनी का एक हिस्सा गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई हालांकि, हादसे में मरने वालों की संख्या को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है।