पश्चिम बंगाल: आसनसोल में निर्माणाधीन पावर प्लांट में हादसा, चार की मौत की खबर; कई लोगों के दबे होने की आशंका
अमर उजाला ब्यूरो, अमर उजाला, आसनसोल। Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 18 Oct 2026 12:37 AM IST
सार
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में निर्माणाधीन पावर प्लांट में चिमनी का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ, चार लोगों की मौत की खबर है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है, बचाव दल मौके पर जुटा है। आखिर हादसे में कितने लोग फंसे हैं?
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विस्तार
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक निर्माणाधीन पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। यहां चिमनी का एक हिस्सा गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई हालांकि, हादसे में मरने वालों की संख्या को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है।
हादसा पश्चिम बर्दवान जिले के जमुरिया क्षेत्र में स्थित श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड में निर्माणाधीन पावर प्लांट में हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस-प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं हैं। पुलिस आयुक्त प्रणव कुमार, जिला प्रशासक एस. पन्नाबलम और विधायक बिजन मुखर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया है और राहत कार्यों की जानकारी ली है।
अब तक सामने आई तस्वीरों में बचाव दल के सदस्य मलबे को हटाते और लोगों को बाहर निकालते नजर आए। घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अभी घायलों की कुल संख्या और मलबे में फंसे लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।
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हादसे के बाद कुछ लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अब तक प्रशासन ने न तो मृतकों की संख्या की पुष्टि की है और न ही घायलों के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा की है। घटनास्थल पर राहत और बचाव की कार्रवाई जारी है।
(अधिक जानकारी अपडेट की जा रही है।)
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हादसा पश्चिम बर्दवान जिले के जमुरिया क्षेत्र में स्थित श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड में निर्माणाधीन पावर प्लांट में हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस-प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं हैं। पुलिस आयुक्त प्रणव कुमार, जिला प्रशासक एस. पन्नाबलम और विधायक बिजन मुखर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया है और राहत कार्यों की जानकारी ली है।
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अब तक सामने आई तस्वीरों में बचाव दल के सदस्य मलबे को हटाते और लोगों को बाहर निकालते नजर आए। घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अभी घायलों की कुल संख्या और मलबे में फंसे लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।
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हादसे के बाद कुछ लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अब तक प्रशासन ने न तो मृतकों की संख्या की पुष्टि की है और न ही घायलों के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा की है। घटनास्थल पर राहत और बचाव की कार्रवाई जारी है।
(अधिक जानकारी अपडेट की जा रही है।)