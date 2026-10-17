कोलकाता भगदड़: राष्ट्रपति-पीएम ने दुख जताया, मुआवजे का एलान; गृह मंत्री शाह के कार्यक्रम रद्द; कैसे हुआ हादसा?

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही दुखद है। सभी शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति मैं गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं'।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अभी-अभी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ का अत्यंत दु:खद समाचार मिला। इस संबंध में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से बात की। इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के अपने कल के सभी कार्यक्रम स्थगित कर अस्पताल जाकर घायलों से मिलूंगा। मां दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

VIDEO | Kolkata: Visuals from the spot at Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal, where at least 17 people died and 25 others were injured in a stampede-like situation. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #Kolkata #DurgaPuja #Stampede https://t.co/xbqX4VFaiE

VIDEO | Kolkata: Visuals from Calcutta Medical College and Hospital, where victims of a stampede following a crowd surge at a community Durga Puja pandal in north Kolkata were brought. As it started raining, people waiting outside the Chorbagan Durga Puja pandal rushed forward, and some fell on the road, triggering the stampede. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) #Kolkata #KolkataStampede — Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Visuals from outside Kolkata Medical College, where those injured in the stampede at the Chorbagan Sarbojanin Durga Puja pandal have been brought for treatment https://t.co/znUD7xEuqF — ANI (@ANI) October 17, 2026

#WATCH | Kolkata's Chorbagan Sarbojanin Durga Puja stampede incident | "One of my friend lost his life. He got trampled in the crowd. He lived near my home..." says Debrata Chatterjee, a friend of the deceased https://t.co/mDUWwaA7iM — ANI (@ANI) October 17, 2026