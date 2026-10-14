रियाद में तनाव: सऊदी में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवायजरी जारी; उड़ानों की स्थिति पर क्या बोली सरकार?

रियाद में हवाई हमले के बाद सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीयों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने, हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहने और घटनाओं से जुड़े वीडियो या खबरें प्रसारित नहीं करने की अपील की है। इस बीच रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें निलंबित हैं, जबकि दूसरे प्रमुख शहरों से विमान सेवाएं कुछ रुकावटों के साथ जारी हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एअर और इंडिगो... सऊदी अरब से आने-जाने वाली उड़ानें 17 अक्तूबर तक निलंबित।

सऊदी अरब से आने-जाने वाली उड़ानें 17 अक्तूबर तक निलंबित। सऊदिया एयरलाइंस... दम्माम, जेद्दा और मदीना से निर्धारित उड़ानों का संचालन जारी।

दम्माम, जेद्दा और मदीना से निर्धारित उड़ानों का संचालन जारी। फ्लाइनास... दम्माम से लखनऊ के बीच निर्धारित उड़ानें संचालित कर रही है।

दम्माम से लखनऊ के बीच निर्धारित उड़ानें संचालित कर रही है। रियाद एयरपोर्ट... उड़ान संचालन निलंबित।

उड़ान संचालन निलंबित। दम्माम, जेद्दा और मदीना एयरपोर्ट... कुछ रुकावटों के साथ उड़ानें जारी।

दूतावास की यह एडवायजरी पहले जारी विस्तृत परामर्श के बाद आई है। दूतावास के मुताबिक, 10 अक्तूबर को रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में घायल भारतीय नागरिकों का अस्पताल में इलाज जारी है। दो भारतीय अब भी गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में हैं, जबकि एक घायल को आईसीयू से हाई डिपेंडेंसी यूनिट (एचडीयू) में स्थानांतरित किया गया है। चार अन्य भारतीय सामान्य वार्ड में इलाज करा रहे हैं और एक व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन फिलहाल निलंबित है। भारतीय दूतावास ने बताया कि सऊदी अरब के अन्य प्रमुख शहरों में विमान सेवाएं जारी हैं, लेकिन उनमें कुछ रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में सऊदी अरब से भारत आने या भारत से वहां जाने की योजना बना रहे यात्रियों को उड़ानों की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। दूतावास ने रियाद एयरपोर्ट पर सेवाएं दोबारा शुरू होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है।दूतावास के अनुसार, भारतीय एयरलाइंस ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें 17 अक्तूबर 2026 तक निलंबित कर दी हैं। वहीं, सऊदी अरब की कुछ विमान सेवाएं तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं। उड़ानों की स्थिति इस प्रकार है।



भारतीय नागरिकों के लिए दूतावास ने क्या निर्देश दिए?

दूतावास ने भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को कहा है। हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहने और घटनाओं से जुड़े वीडियो या खबरें सोशल मीडिया पर साझा करने से बचने की सलाह दी गई है। दूतावास की एडवाइयरी ऐसे समय आई है, जब रियाद एयरपोर्ट पर हमले में घायल भारतीयों का इलाज जारी है। फिलहाल जारी जानकारी में घायलों की पहचान या हमले के कारणों का विवरण नहीं दिया गया है।