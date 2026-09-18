ईसीआई: चुनाव आयोग का दबाव में आना लोकतंत्र के लिए खतरा, टीएमसी का नाम-चुनाव चिह्न फ्रीज होने पर बोले संजय राउत

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मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में संजय राउत ने जोर देकर कहा कि टीएमसी पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर टीएमसी में फूट डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राउत ने कहा कि ममता बनर्जी ने ही इस पार्टी की स्थापना की थी और इसकी नीतियां तय की थीं। उन्होंने ही सभी विधायकों और सांसदों को चुनाव का टिकट दिया था। भाजपा ने भले ही पार्टी में बगावत करवा दी हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि पार्टी पर बागी गुट का अधिकार हो गया। पार्टी आज भी ममता बनर्जी की ही है।संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग को पार्टी का चुनाव चिह्न नहीं छीनना चाहिए था। बागी नेताओं को चाहिए कि वे कोई दूसरा निशान लेकर चुनाव लड़ें। उन्होंने दोहराया कि अगर संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम करेंगी, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा।दरअसल, चुनाव आयोग ने गुरुवार रात एक अंतरिम आदेश जारी किया था। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों की बातें सुनने के बाद कहा कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के तहत इस विवाद पर विस्तृत निर्णय की आवश्यकता है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक दोनों में से कोई भी गुट आगामी 6 अक्टूबर के उपचुनाव में 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और आरक्षित 'फूल और घास' चुनाव चिह्न का उपयोग नहीं कर सकेगा। चुनाव आयोग के इस कदम का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है और टीएमसी के प्रति अपना समर्थन जताया है।