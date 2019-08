बाबर, गौरी के जवाब में हमारी मिसाइलें धैर्य-संतुलन के साथ विनाश का भी करती हैं आह्वान: राजनाथ

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में शनिवार को कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति से इतर कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। रक्षा मंत्री ने हैदराबाद में लोगों को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा, "आतंकवाद के मुद्दे पर कहा कि हम पूरे विश्व को यह समझाने में कामयाब रहे हैं कि आतंकवाद सभी के लिए आतंकवाद होता है। हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं होगा।"

Defence Minister Rajnath Singh, in Hyderabad: On issues like terrorism, we have been successful in making the world understand that terrorism is terrorism for everyone. We have told the world that nothing short of zero tolerance is acceptable on this matter. pic.twitter.com/7G5s2piNX4