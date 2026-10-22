74 कलाकृतियां, आधी हटाने का आरोप: रायहान वाड्रा की प्रदर्शनी पर बवाल, तिरंगे तक पहुंची सेंसरशिप?

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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रायहान वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के बीकानेर हाउस के प्रबंधन ने उनकी कला प्रदर्शनी से कई तस्वीरें हटाने के लिए कहा। उनकी प्रदर्शनी का नाम ‘नो आइडिया इज फाइनल’ है। रायहान के मुताबिक, तस्वीरों में दिल्ली में युवाओं की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शनों को दिखाया गया था। प्रबंधन ने इन तस्वीरों की सामग्री को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तिरंगे की दो तस्वीरें हटाने के निर्देश दिए गए।रायहान ने कहा कि प्रदर्शनी शुरू होने से करीब पांच घंटे पहले प्रबंधन ने उनसे ज्यादातर कलाकृतियां हटाने के लिए बोला। उन्होंने तिरंगे वाली तस्वीरों को हटाने से इनकार कर दिया। रायहान के मुताबिक, फिलहाल प्रदर्शनी सीमित रूप में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी तस्वीरों का पूरा संग्रह प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरे स्थान की तलाश करेंगे।रॉबर्ट वाड्रा ने अपने बेटे के बयान को साझा करते हुए बीकानेर हाउस प्रबंधन पर सवाल उठाए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भी आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों से भी खतरा महसूस कर रही है।पवर खेड़ा ने कहा कि जब तिरंगा भी सेंसरशिप की कैंची से सुरक्षित नहीं है, तो समस्या कला में नहीं, बल्कि व्यवस्था में है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनी की 74 कलाकृतियों में से करीब आधी को राजनीतिक बताकर हटा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि तस्वीरों में केवल विरोध प्रदर्शनों को दर्ज किया गया था और उनमें कुछ भी अपमानजनक या भड़काऊ नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि तिरंगे की एक तस्वीर को प्रदर्शनी में बनाए रखने के लिए रायहान को संघर्ष करना पड़ा।कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी कथित सेंसरशिप की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बीकानेर हाउस को नियंत्रित करने वाले प्रबंधन का व्यवहार बेहद संकीर्ण सोच वाला और बचकाना है। भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। संगठन ने एक्स पर लिखा, 'आप तस्वीर के फ्रेम को सेंसर कर सकते हैं, सच को नहीं।' पोस्ट में आगे कहा गया, 'साहेब डरा हुआ है।'‘नो आइडिया इज फाइनल’ नाम की यह प्रदर्शनी गुरुवार को शाम सात बजे शुरू होनी थी। रायहान के आरोप के मुताबिक, प्रबंधन ने प्रदर्शनी खुलने से कुछ घंटे पहले ही कई कलाकृतियां हटाने के लिए कहा। उन्होंने तिरंगे वाली तस्वीरें हटाने से इनकार किया है। फिलहाल प्रदर्शनी सीमित रूप में आगे बढ़ाने और बाकी तस्वीरों को दिखाने के लिए वैकल्पिक जगह तलाशने की बात कही गई है।