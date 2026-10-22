फिर सरकार को घेरने की तैयारी?: इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आज, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज करेगा विपक्ष
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 22 Oct 2026 09:12 AM IST
सार
इंडिया गठबंधन आज वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की रणनीति तय करेगा। मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की तैयारियों पर चर्चा होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार की मुश्किलें बढ़ा पाएगा?
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विस्तार
इंडिया गठबंधन गुरुवार की शाम एक वर्चुअल बैठक करेगा। इसमें विपक्षी दल वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तय करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी सूत्रों के अनुसार है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की रैली की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी।
यह बैठक क्यों है अहम?
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब इस बात की चर्चा है कि सरकार 'महिला आरक्षण अधिनियम' को जल्द लागू करने के लिए संसद का सत्र बुला सकती है, जिसमें परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है।
पिछले हफ्ते, 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। 12 अक्तूबर को, राष्ट्रीय राजधानी में अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन करते हुए, विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक 'लोकतंत्र मार्च' निकाला। इस दौरान उन्होंने भारी बैरिकेडिंग वाले रास्ते से मार्च किया और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' ( एसआईआर) के खिलाफ एक संयुक्त याचिका दायर की, जिसमें चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया।
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राहुल गांधी ने विपक्षी दल को चाय पर आमंत्रित किया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 अक्तूबर को अपने घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर आमंत्रित किया। बैठक के बाद, विपक्षी गठबंधन ने विरोध जारी रखने और "वोट चोरी" के खिलाफ इस लड़ाई को उसके तार्किक अंजाम तक ले जाने का संकल्प लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर को एसआईआर प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग, कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने जंतर-मंतर को निरस्त करने की जांच करने पर भी सहमति जताई और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को विरोध प्रदर्शन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
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यह बैठक क्यों है अहम?
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब इस बात की चर्चा है कि सरकार 'महिला आरक्षण अधिनियम' को जल्द लागू करने के लिए संसद का सत्र बुला सकती है, जिसमें परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है।
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पिछले हफ्ते, 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। 12 अक्तूबर को, राष्ट्रीय राजधानी में अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन करते हुए, विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक 'लोकतंत्र मार्च' निकाला। इस दौरान उन्होंने भारी बैरिकेडिंग वाले रास्ते से मार्च किया और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' ( एसआईआर) के खिलाफ एक संयुक्त याचिका दायर की, जिसमें चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया।
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राहुल गांधी ने विपक्षी दल को चाय पर आमंत्रित किया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 अक्तूबर को अपने घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर आमंत्रित किया। बैठक के बाद, विपक्षी गठबंधन ने विरोध जारी रखने और "वोट चोरी" के खिलाफ इस लड़ाई को उसके तार्किक अंजाम तक ले जाने का संकल्प लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर को एसआईआर प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग, कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने जंतर-मंतर को निरस्त करने की जांच करने पर भी सहमति जताई और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को विरोध प्रदर्शन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।