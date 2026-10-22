फिर सरकार को घेरने की तैयारी?: इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आज, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज करेगा विपक्ष

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यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब इस बात की चर्चा है कि सरकार 'महिला आरक्षण अधिनियम' को जल्द लागू करने के लिए संसद का सत्र बुला सकती है, जिसमें परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है।पिछले हफ्ते, 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। 12 अक्तूबर को, राष्ट्रीय राजधानी में अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन करते हुए, विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक 'लोकतंत्र मार्च' निकाला। इस दौरान उन्होंने भारी बैरिकेडिंग वाले रास्ते से मार्च किया और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' ( एसआईआर) के खिलाफ एक संयुक्त याचिका दायर की, जिसमें चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया।कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 अक्तूबर को अपने घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर आमंत्रित किया। बैठक के बाद, विपक्षी गठबंधन ने विरोध जारी रखने और "वोट चोरी" के खिलाफ इस लड़ाई को उसके तार्किक अंजाम तक ले जाने का संकल्प लिया।सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर को एसआईआर प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग, कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने जंतर-मंतर को निरस्त करने की जांच करने पर भी सहमति जताई और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को विरोध प्रदर्शन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।