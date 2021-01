पुडुचेरी के भाजपा विधायक केजी शंकर का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि

भाजपा की पुडुचेरी इकाई के कोषाध्यक्ष तथा विधायक के जी शंकर का रविवार तड़के उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शंकर के परिजनों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकर के निधन पर शोक जताया है। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि शंकर ने पुडुचेरी के विकास व राज्य में भाजपा को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किए। उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं।

Pained by the passing away of Shri KG Shankar, MLA in the Puducherry Assembly. He made noteworthy efforts for the development of Puducherry and also worked to strengthen the BJP there. Condolences to his family and supporters in this hour of grief. Om Shanti.