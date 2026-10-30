कैसे होगा सस्ता इलाज?: सिर्फ तीन दवाओं के दाम घटे, कैंसर की एक लाख से ज्यादा दाम वाली कुल दवाएं 51

कैंसर के इलाज में लाखों रुपये खर्च करने वाले मरीजों को दवाओं की नई कीमतों की सूची से भी बड़ी राहत मिलती नहीं दिख रही है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) से जारी 643 दवाओं की संशोधित सूची में 159 दवाएं ऐसी हैं, जिनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनमें ज्यादातर दवा पैक की कीमत एक लाख रुपये से अधिक है।

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