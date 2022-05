President Kovind In Kerala: राष्ट्रपति कोविंद ने महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन, नारीशक्ति पर कही यह बड़ी बात

दो दिवसीय यात्रा पर केरल पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केरल विधानसभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की। इस मौके पर लोगों की मानसिकता में बदलाव का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण कार्यबल में महिलाओं का अनुपात उनकी क्षमता के अनुरूर नहीं है। इसके लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है।

It is only appropriate that the National Women Legislators’ Conference is being held when the nation is preparing to commemorate the 75th anniversary of Independence. In the saga of our freedom movement, women played a stellar part. pic.twitter.com/cH14s7hfOI