PayCM Row: डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया और सुरजेवाला सहित कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए, बोम्मई ने कही यह बात

कर्नाटक में कांग्रेस के राज्य प्रमुख डीके शिवकुमार, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ 'PayCM' के पोस्टर चिपकाए। बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। इस दौरान कर्नाटक एलओपी सिद्धारमैया ने कहा कि हां, यह ('PayCM' पोस्टर विरोध) पूरे राज्य में जारी रहेगा। यह कांग्रेस पार्टी द्वारा इस 40% भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ एक अभियान है।

#WATCH | Karnataka: Congress leaders, including party's state chief DK Shivakumar, LoP Siddaramaiah and MP Randeep Singh Surjewala, pasted 'PayCM' posters against CM Basavaraj Bommai in Bengaluru earlier this evening. They were later detained pic.twitter.com/rOaMp2gCeZ