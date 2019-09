अमेरिका दौरे से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों देशों के संबंधों में आएगी मजबूती

विज्ञापन

My upcoming USA visit would include various high-level programmes that would further cement India’s ties with USA, important multilateral events and interactions with the Indian community as well as business leaders. Here are the details. https://t.co/0eij3M85qr — Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

The USA visit begins with a wide range of programmes in Houston. I would be interacting with top energy sector CEOs, various groups of Indians based there and top ranking leaders of USA. The programmes in the energetic city of Houston will surely add greater energy to our ties. — Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

On Sunday, the 22nd at 10:15 AM local time there would be a large community programme in Houston. We are honoured that @POTUS @realDonaldTrump is gracing the programme with his presence. This gathering would be a new milestone in India-USA ties. #HowdyModi — Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

I look forward to my meeting with @POTUS @realDonaldTrump.



Shared values, convergent interests and complementary strengths provide the strong foundations for a natural partnership between the world's oldest and largest democracies. — Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

In New York City, a large part of the programmes will be at the @UN. Since its inception, India has been actively participating in various programmes and initiatives of the UN, reflecting our unwavering commitment to multilateralism. My address at the UNGA would be on the 27th. — Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

Key events I would be attending at the @UN are the Climate Action Summit, an event on Universal Health Coverage, and opening plenary of the Bloomberg Global Business Forum. These forums will give opportunities to showcase India’s efforts to build peaceful and prosperous world. — Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

अपने अमेरिका दौरे के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होने की बात कही। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है।उन्होंने कहा कि इस अमेरिका दौरे पर दुनियाभर के कई नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा। अपने ट्वीट्स में प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ नए संबंधों का सृजन होने की बात कहने के साथ अपने दौरे की रूपरेखा भी साझा की।बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 27 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दो बार ट्रंप से मुलाकात करेंगे।प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'मेरे आगामी अमेरिका दौरे में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रम होंगे जिनसे भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बहुपक्षीय कार्यक्रम और भारतीय समुदाय व बिजनेस लीडर्स के साथ संवाद होगा।'उन्होंने कहा, 'अमेरिका दौरे की शुरुआत ह्यूस्टन में होने वाले बड़े कार्यक्रम के साथ होगी। मैं ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष सीईओ के साथ वहां बसे भारतीयों और अमेरिका से शीर्ष नेताओं से वार्ता करूंगा। ह्यूस्टन जैसे ऊर्जावान शहर में होने वाला यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर हमारे संबंधों में और ऊर्जा सा संचार करेगा। 'प्रधानमंत्री ने कहा, '22 सितंबर यानी रविवार को सुबह 10.15 बजे (स्थानीय समयानुसार) ह्यूस्टन में एक बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम होगा। हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी उपस्थिति के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। यह कार्यक्रम भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।'पीएम मोदी ने कहा, 'मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की प्रतीक्षा कर रहा हूं। साझा मूल्य, अभिसरण हित और पूरक ताकतें दुनिया की सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच एक प्राकृतिक साझेदारी के लिए मजबूत नींव प्रदान करती हैं।'उन्होंने कहा 'न्यूयॉर्क सिटी में कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र में होगा। इसकी स्थापना के समय से भारत यूएन की पहलों और विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता रहा है, जो बहुपक्षवाद के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूएनजीए में मेरा संबोधन 27 सितंबर को होगा।'प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र के जिन प्रमुख कार्यक्रमों में मैं भाग लूंगा उनमें क्लाइमेट एक्शन समिट (जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन), वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज पर एक कार्यक्रम और ब्लूमबर्ग ग्लोबल मीडिया फोरम का उद्धाटन कार्यक्रम शामिल है। ये मंच शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया के निर्माण के भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करने के अवसर देंगे।'