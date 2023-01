India-Israel: पीएम मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर की बात, द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर बनी सहमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने इस्राइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की क्षमता पर सहमति जताई। नेतन्याहू के छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लगभग दो सप्ताह बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली फोन बातचीत थी।

Was a pleasure to speak with my good friend, @netanyahu. Congratulated him for his impressive election win and for becoming Prime Minister for a record sixth time. Delighted that we will have another chance to advance the India-Israel Strategic Partnership together. @IsraeliPM