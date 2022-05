Pm Modi in Hyderabad: अंधविश्वास को लेकर पीएम का केसीआर पर निशाना, बोले- मुझे विज्ञान पर भरोसा, संत योगी आदित्यनाथ को भी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित रैली में परिवारवाद और केसीआर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम के. चंद्रशेखर राव के अंधविश्वास को लेकर तंज किया और कहा कि मुझे विज्ञान पर भरोसा है, इसी तरह यूपी के संत सीएम योगी आदित्यनाथ को भी है।

#WATCH Hundreds of BJP workers gathered at Hyderabad's Begumpet airport to welcome PM Narendra Modi



PM also addressed the BJP workers gathered here today.#Telangana pic.twitter.com/WXxjnPRkrC