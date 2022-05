{"_id":"628dbc32da65cb04c907ca38","slug":"places-of-worship-act-1991-plea-filed-in-sc-challenging-the-constitutional-validity-of-certain-sections","type":"story","status":"publish","title_hn":"Places of Worship Act: सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून के खिलाफ याचिका दायर, संवैधानिक वैधता को दी गई चुनौती ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 25 May 2022 10:55 AM IST