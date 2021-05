पतंजलि पर कोरोना कहर : योगगुरु रामदेव के डेयरी कारोबार के सीईओ सुनील बंसल का निधन, संक्रमित होने के बाद अस्पताल में थे भर्ती

{"_id":"60ab25ba8ebc3eae725c849a","slug":"patanjali-sanstha-dairies-ceo-sunil-bansal-dies-may-be-covid-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0924\u0902\u091c\u0932\u093f \u092a\u0930 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0915\u0939\u0930 : \u092f\u094b\u0917\u0917\u0941\u0930\u0941 \u0930\u093e\u092e\u0926\u0947\u0935 \u0915\u0947 \u0921\u0947\u092f\u0930\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094b\u092c\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u0940\u0908\u0913 \u0938\u0941\u0928\u0940\u0932 \u092c\u0902\u0938\u0932 \u0915\u093e \u0928\u093f\u0927\u0928, \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u092e\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u0938\u094d\u092a\u0924\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0925\u0947 \u092d\u0930\u094d\u0924\u0940","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरिद्वार Published by: प्रशांत कुमार Updated Mon, 24 May 2021 09:34 AM IST